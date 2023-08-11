مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل.. ومفاجأة في أسعار السجائر | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الكيلوباترا بـ60 جنيه.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق السوداء

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن أسعار السجائر في الأسواق صعبة للغاية، خاصة في ظل استغلال بعض التجار الجشعة الأمر من أجل التربح منه، إذ أن علبة السجائر بسعر 24 جنيه، أصبح سعرها أكثر من الضعف بشكل كبير، موضحا أن التاجر الجشع يتربح 40 ألف جنيه في كل ألف علبة سجائر يحصل عليها، "ده مال حرام بيتربحه".

الصحة تكشف تفاصيل عن متحور كورونا الجديد بعد ظهوره بأمريكا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل متحور كورونا الجديد Eg5 والذي انتشر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة



مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي في هذا الشهر.



تراجعت بنسبة 50%.. مفاجأة بشأن معدلات انقطاع الكهرباء في الأيام الأخيرة

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن معدلات انقطاع الكهرباء انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما كان يشهده المواطن المصري على مدار الأسابيع الماضية، وسط حالة من الغضب والاستياء الكبيرة التي شهدتها العديد من المنازل المصرية بسبب انقطاع الكهرباء، وسط تساؤلات عديدة حول سبب الانقطاع وتخفيف الأحمال.

القبائل والعائلات المصرية: سيناء أصبحت خالية من الإرهاب في عهد الرئيس السيسي

أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن سيناء تتميز بموقع جغرافي رائع، وأبناء القبائل والعائلات يتعاونون مع القوات المسلحة نظرا لأهمية سيناء الاستراتيجية للأمن القومي المصري.



تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من بعض العوامل التي تظهر على الطقس بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، والتي قد تؤثر بشكل واضح على حالة الطقس، وعلى الكثير من المواطنين، خاصة المصطافين في المحافظات الشمالية المختلفة.



الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

تعد أزمة أسعار السجائر في الأسواق المصرية واحدة من الأزمات التي تصدرت المشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شهدت أسعار السجائر ارتفاعَا جنونيًا داخل الأسواق، وسط حالة غضب كبير من المدخنين بشكل عام في مصر، بسبب قلة تواجد السجائر في الأسواق، على الرغم من ضخها بشكل طبيعي من الشركة الشرقية للدخان.



زراعة الشرقية: زيادة مساحة القمح 50 ألف فدان خلال العام الحالي

أكد المهندس حسين أحمد، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة من القمح ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 20 أردب قمح.