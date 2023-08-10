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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة كبيرة.. انخفاض أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي

الذهب والدولار الأمريكي
الذهب والدولار الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو كما هو متوقع، لكن المعدن النفيس انخفض لليوم الثالث تحت ضغط من ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار في الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت أسعار الذهب في البداية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، لكن هذه المكاسب تلاشت حيث قفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة في التعاملات الصباحية قبل أن يتراجع.

وانخفضت أسعار الذهب لتسليم ديسمبر 1.70 دولار إلى 1،948.90 للأونصة.

وقال إدوارد مويا  كبير محللي السوق في OANDA: “قد تكون هناك ذروة في الدولار، لكن الذهب لن يرتفع إذا استمرت وول ستريت في شراء الأسهم”.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY، وهو مقياس لقوة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1٪ إلى 102.58.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.2٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق، مرتفعا من 3٪ في العام حتى يونيو، وهي أول زيادة في المعدل الرئيسي في 13 شهرا، لكن المعدل السنوي الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، انخفض إلى 4.7٪ من 4.8٪، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية.

الذهب أسعار الذهب الولايات المتحدة الدولار

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