وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية

أصدر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرارات رقم 272 و273 و274 لسنة 2023 بشأن دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات لانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027.

تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

وكان المهندس احمد سمير وزير الصناعة، أصدر قرارًا سابقًا بتعيين الأسماء الواردة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية (۲۰۲۳ -۲۰۲۷):

ينشر صدى البلد أسماء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن قوائم المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات وفقًا لقرار وزير الصناعة الآتى أسماؤهم: