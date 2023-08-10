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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم معرض فني بالإسكندرية احتفالا بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

صدى البلد

نظم البيت الروسي بالإسكندرية معرض الفنون التشكيلية للخزف والنحت الذي أقيم تزامنا مع الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية واليوم العالمي للشباب.


وقالت أستاذ الفنون التشكيلية بالبيت الروسي بالإسكندرية مليحة شعيب -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس- إن المعرض شارك فيه 27 فنانا وهو يعد نتاج ورشة الخزف والنحت التي أقيمت لمدة 3 أيام، وإن المعرض ضم نحو 80 عملا فنيا متنوعا جسدت إبداعات الفنانين الشباب.


يأتي المعرض ضمن الفعاليات المتعددة التي ينظمها البيت الروسي بالإسكندرية والتي يقدم من خلالها ألوان الفنون والآداب المتنوعة.

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