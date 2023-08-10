أسامة الأزهري يؤكد أهمية حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه لحسن معاملة الناس جميعا

أكد الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أهمية حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه والمتون المختلفة في الحديث والعقيدة والآداب ، والتحلي بالخلق القرآني في معاملة الناس جميعا.



جاء ذلك خلال زيارة الأزهري اليوم /الخميس/ لدار الرضوان لعلوم القرآن بالساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، والتي تعد واحدة من أهم مقارئ القرآن وتدريس العلم في المحافظة حيث يدرس فيها المئات من طلاب العلم.



وأعرب الأزهري خلال حديثه مع الطلاب أن يجعل هذه الساحة عامرة بالعلم وحفظ القرآن الكريم وقراءته قراءة صحيحة مع فهمه وتدبره، مطالبا الأطفال وطلبة العلم أن يكثروا من ذكر الله، وأن يملأوا قلوبهم بالهمة والرضا والعزيمة وأن يستشعروا قيمة وأهمية مجلس العلم .



وأكد أن هذا المجلس نعمة من نعم الله، داعيًا الله عز وجل أن يوجد منهم الأئمة والعلماء الذين يستنير بهم زمانهم، وينفعوا وطنهم، وأن يرزقهم مع العلم كمال الفهم والأخلاق المحمدية.