في ختام زيارته للأردن .. جولة لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة البترا السياحية

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بدعوة من الدكتور سليمان على الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس مدينة البتراء بجولة بمدينة البتراء السياحية كما زار متحف المدينة .



وأعرب محافظ جنوب سيناء في ختام الزيارة عن سعادته بزيارته لهذة المنطقة الاثرية الرائعة كمدينة أثرية وتاريخية وسياحية لها شهرة عالمية، والتي تعد أكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أنها واحدة من أهم الوجهات السياحية لزعماء العالم، وجميع الوفود السياحية.



ودعا فودة لزيادة أوجه التعاون وتبادل الوفود السياحية بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية .

فودة في البترا

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