عم فكري بتاع البليلة.. كهربا يثير تكهنات الجمهور

شارك محمود كهربا الجمهور صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر كهربا بإطلالة مميزة مرتديا تيشيرت باللون الأبيض وكتب كلمات أغنية النجم عمرو دياب “رصيف نمرة خمسة بمقطع "عم فكري بتاع البليلة"، مما أثار تكهنات جمهورة، وعلق: بالقلوب البيضاء.

وأكد عصام شلتوت الناقد الرياضي، أن هناك مفاجأة بشأن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وغرامة نادي الزمالك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على قناة الحدث اليوم، أن محامي كهرباء على العباسي، لم يكشف الكثير من الأوراق القانونية، وأن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن قضية محمود كهربا، قد تظل كما هي لمدة عام ونصف، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك عقد جلسات، ويحصل على تأجيل.

ولفت إلي أن الزمالك عليه عدم انتظار أموال كهربا، خلال الفترة المقبلة، وأنه في حالة اعتزال محمود كهربا، لن يحصل الزمالك على أي أموال.