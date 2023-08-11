شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء : سنظل كتفا بكتف مع القوات المسلحة في التصدي للإرهاب

قال الشيخ درويش أبو جراد، شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء، إننا لا نمن على مصر بدمائنا الذكية وأموالنا تجاه الوطن، واستطعنا من خلال الفترة الأخيرة من التلاحم العظيم في وقت ممتاز أن تصبح سيناء حرة مثل الأول وأفضل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "السواحل مفتوحة وأمان كامل في جميع الشوارع، والخطة التنموية في الشيخ زويد ورفح تبشر بكل الخير، ولدينا أفضل شواطئ بالعالم في سيناء".



وتابع: "السنوات الماضية كانت قاسية ولكننا تغلبنا عليها بفضل الله وتلاحم أبناء سيناء مع قواتها المسلحة"، موجها كل التقدير والاحترام لجميع شهدائنا العسكريين والمدنين، الذين فدوا المحافظة بدمائهم الذكية.

واستطرد: "تعاوننا مع الجيش في التصدي للإرهاب، وسنظل كتفا بكتف مع القوات المسلحة لآخر قطرة دماء".