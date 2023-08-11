سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

أثار سائح إيطالي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بالتنفيس عن غضبه، بعد أن فرض عليه عند الدفع، رسوما إضافية على فاتورته، بلغ قدرها حوالي 22.2 دولار، وذلك بداعي القيام بتقطيع شطيرته إلى نصفين.

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية تفاصيل الواقعة، قد اثار السائح الجدل بإنه لم يطلب نهائيا تقطيع الساندويتش إلى نصفين.

فوفقا للفاتورة يبلغ ثمن الشطيرة 7.50 يورو، وذلك إلى جانب مشروب غازي مقابل 3.50 يورو، وزجاجة مياه مقابل 1.50 يورو وكوب من الإسبريسو مقابل 1.20 يورو، وذلك بجانب إضافة رسوم التقطيع إلى النصف قيمتها 2 يورو.

وعلل المطعم تلك الزيادة بأن للطلبات الإضافية تكلفة فقد كان عليهم استخدام طبقين بدلا من طبق واحد، مما أدى إلى تضاعف الوقت للقيام بغسلهما بجانب استغراق أيضا وقتا في تقطيع الشطيرة إلى قسمين .