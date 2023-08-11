باحث بالولايات المتحدة : نسعى لإفادة المجتمع المصري ولو بجزء بسيط

‏قال الدكتور علي عبد الحفيظ زميل بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، إنه دائم التواصل مع زملائه بالجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس ومؤخرا أصبح له تواصل مع جامعة القاهرة.

‏‏وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "مصر جديدة"، تقديم "ضياء رشوان"، المذاع عبر الشاشة "etc"،‏ أن جامعة القاهرة لديها واحد من أفضل البرامج للنانو تكنولوجي الموجودة لطلبة الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه وهو عن نفس الأبحاث التي نقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف نحن نسعى بشتى الطرق سواء الباحثين في أمريكا أو المانيا او أي دولة خارجية أن نفيد ولو بجزء بسيط المجتمع المصري و إعداد الباحثين الجدد.