"غوغوليانا".. إصدار جديد بالهيئة السورية العامة للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" وسلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (غوغوليانا)، تأليف: فلاديسلاف أوليغوفيتش أوتروشينكو. ترجمة: د. محمد جميل قاجو.

مجموعة مقالات سردية مستوحاة من حياة القاص والروائي (غوغول) صاحب “النفوس الميتة”؛ شكلها متجدد ومتفرد في الكتابة السردية بطريقة شائقة وعميقة تغوص في حياة المبدع النفسية. تفاصيلها مثيرة ومهمة وغير معروفة للقارئ عن تفاصيل حياة غوغول ومزاجه ومفاصل مهمة كسفره الدائم، وإقامته في إيطاليا، وفي روما تحديداً، وحبه الشديد لهذه المدينة التي رأى فيها وطن روحه. تتحدث النصوص أيضاً بطريقة فنية عن معاناة الروائي مع نصه الشهير “النفوس الميتة” ومحاولته إنجاز الجزء الثاني، وإحراق هذا الجزء، لأنه لم يكن راضياً عنه.

كتاب (غوغوليانا)، تأليف: فلاديسلاف أوليغوفيتش أوتروشينكو. ترجمة: د. محمد جميل قاجو. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.