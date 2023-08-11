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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

تحديتيك توك تم تداوله
تحدي"تيك توك" تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر يثير ا

أثار تحدي "تيك توك" الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويترالكثير من الجدل وذلك لتسببه في إرباك مدينة لندن من خلال بثه لمجموعة من المقاطع المصورة وذلك من شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن، والتي تشهد العديد من الأشتباكات وذلك بين كلا من الشرطة ولبمراهقين وذلك في شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن بعد محاولة الشرطة اعتقال عدد منهم بسبب محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة عبر منصة تيك توك لغزو المتاجر ونهبها والقيام بسرقتها.

وقد نشرت الشرطة العديد من العناصروذلك  في محاولة لتأمين العديد  من شارع أكسفورد وذلك بعد دعوات بين الكثير من المراهقين وللنزول على أكثر المناطق ازدحاما بالسياح و في مدينة لندن وذلك  لنهب المتاجر، مما أثار الكثير من الرعب وذلك بين المتسوقين.

 

تيك توك مدينة لندن المقاطع المصورة

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