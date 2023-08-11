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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العلبة وصلت 24 جنيها| تجار تلك المنطقة يبيعون بالسعر الرسمي.. تراجع مفاجئ بأسعار السجائر

اسعار السجائر
اسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر تراجعا ملحوظا أمس بمحلات الجملة بمنطقة باب البحر بوسط البلد، حيث شهدت تلك المحلات زحاما شديدا من قبل المواطنين لأنها قامت ببيع السجائر المحلية بالأسعار الرسمية، 24 جنيها للعلبة الكليوباترا.

السجائر 

تراجع أسعار السجائر

تدافعات وقع على إثرها كثير من المشادات والتلاسنات بين الرواد بعدما بلغ الانخفاض في أسعار السجائر المحلية أكثر من 30 جنيه، الأمر الذي تطلب تواجد قوات الأمن لتنظيم عملية البيع: يقول محمد عبد المجيد أحد الزبائن: "وقعت اشتباكات خلال الساعات الماضية وهو ما دفع صاحب المحل إلى إغلاق الأبواب الحديدية، ووقف عمليات البيع مؤقتا".

وعلى مدار الشهرين الماضيين ظلت السجائر محط أنظار نحو 18 مليون مدخن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بعدما بلغت أسعارها أرقاما قياسية وصلت لنحو ثلاثة أضعاف ثمنها الرسمي، فوصلت أسعار الأصناف المحلية مثل (الكليوباترا والبوكس والسوبر) إلى 600 جنيه للخرطوشة، 60 جنيها للعلبة الواحدة.

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إجرائات التجار لبيع السجائر

الإجراءات التي اتخذها بعض التجار بالشارع تسمح للزبائن بشراء "خرطوشة" واحدة من كل صنف من السجائر، كما حدد سعر الواحدة من كليوباترا والأنواع المحلية بـ 240 جنيها بما يعادل 24 جنيها للعلبة الواحدة، وهو السعر الرسمي الذي أقرّته الشركة الشرقية للدخان، بحسب أحد التجار امتنع عن ذكر اسمه: "كثير من الزبائن اشترى خرطوشة من كل نوع للاستخدام الشخصي؛ لأنه في هذه الحالة يكون ثمن السجائر المستوردة أرخص حتى من أسعار المحلية الحالية في الأسواق".

سبب تراجع أسعار السجائر

الخوف من حملات تفتيش محتملة للمخازن هو ما دفع كبار التجار داخل السوق إلى تقديم هذه العروض للتخلص من بعض الكميات المخزنة لديهم، يقول التاجر: "هذا العرض سينتهي غدا على الأرجح بعدما يكون التجار قد تخلصوا من الكميات المخزنة لديهم والتي قد تعرضهم للمساءلة القانونية".

السجائر 

بيان وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أول أمس الأربعاء، أن حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المكثفة للتصدي لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 3465 قضية سجائر بإجمالي مضبوطات نحو 995 ألف عبوة سجائر.

لماذا باع التجار السجائر بالسعر الرسمي؟

الإجراءات المتخذة من قبل تجار باب البحر بوادر حل للأزمة، بحسب أحد التجار، كانت نتيجة لقرار أعلن عنه هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بضخ نحو 8 ملايين علبة سجائر يوميا في الأسواق، بدءًا من الأسبوع المقبل، بعدما واجهت الشركة مشكلات في توريد المواد الخام خلال الفترة الماضية وفق تصريحاته التي أشار فيها إلى انتهاء الأزمة الراهنة بحلول العام المقبل.

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