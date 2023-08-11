انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط في ختام جلسة تعاملات مساء أمس الخميس حيث تلاشت التكهنات ‏بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم.‏

كان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو ، مع تداول خام ‏غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام وبلغ خام ‏برنت أعلى سعر له منذ يناير الماضي.‏

وعند التسوية، تراجعت عقود خام برنت بنحو 1.15 دولار أو 1.3٪ لتغلق عند ‏‏86.40 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.58 ‏دولار أو 1.9٪ عند 82.82 دولار للبرميل.‏

وارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل ‏المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب مخاوف الإمدادات مدفوعة باحتمال ‏نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود لتهديد شحنات النفط ‏الروسية.‏

لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن القطاع الاستهلاكي في الصين سقط في فخ ‏الانكماش مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في ‏العالم.‏

وأعلن البيت الأبيض عن خطة بحظر الولايات المتحدة بعض الاستثمار في الصين ‏في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر مع ضرورة طلب إخطار حكومي في ‏قطاعات التكنولوجيا الأخرى.‏

من جانبها، قالت أوبك في تقريرها الشهري يوم الخميس إنها تتوقع سوقا نفطية ‏صحية لبقية العام، وأبقت على توقعاتها للطلب القوي على النفط في عام 2024، ‏حيث تتحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف.‏