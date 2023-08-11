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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط في ختام جلسة تعاملات مساء أمس الخميس حيث تلاشت التكهنات ‏بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم.‏

كان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو ، مع تداول خام ‏غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام وبلغ خام ‏برنت أعلى سعر له منذ يناير الماضي.‏

وعند التسوية، تراجعت عقود خام برنت  بنحو 1.15 دولار أو 1.3٪ لتغلق عند ‏‏86.40 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.58 ‏دولار أو 1.9٪  عند 82.82 دولار للبرميل.‏

وارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل ‏المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب مخاوف الإمدادات مدفوعة باحتمال ‏نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود لتهديد شحنات النفط ‏الروسية.‏

لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن القطاع الاستهلاكي في الصين سقط في فخ ‏الانكماش مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في ‏العالم.‏

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وأعلن البيت الأبيض عن خطة بحظر الولايات المتحدة بعض الاستثمار في الصين ‏في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر مع ضرورة طلب إخطار حكومي في ‏قطاعات التكنولوجيا الأخرى.‏

من جانبها، قالت أوبك في تقريرها الشهري يوم الخميس إنها تتوقع سوقا نفطية ‏صحية لبقية العام، وأبقت على توقعاتها للطلب القوي على النفط في عام 2024، ‏حيث تتحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف.‏

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