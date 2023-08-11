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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": دور صندوق "تحيا مصر" له مردوده المميز في الحماية الاجتماعية

صدى البلد

رأت صحيفة الجمهورية، أن صـنـدوق "تحيا مصر"، عكس منذ تأسيسه اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور المهم الـذى يقوم به الصندوق ومـا يقدمه مـن خـدمـات للمواطنين فـى جميع أنحاء الجمهورية وهــو دور متنوع على صعيد العمل الاجتماعى ولـه مــردوده المميز فى الحماية الاجتماعية مـن رعـايـة الأيتام والأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم.


وقالت الصحفية، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان "صندوق تحيا مصر".. ودعم الفئات الأولى بالرعاية/ له نشاطه الملموس فى القوافل الاجتماعية الـتـى رسـمـت خريطة تـنـوع الـدعـم الـذى يقدمه فى كافة المجالات لأهالينا فى ريف ونجوع مصر ومدنها المختلفة.. بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين المستفيدين من الصندوق والذى لا يقتصر على المــواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين بل يمتد لجوانب كثيرة تلبى حاجة فئة عريضة من أبناء المجتمع. 


وأوضحت الصحيفة، أن استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط الصندوق فى اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية أمس الأول الأربعاء يجسد مواصلة الرئيس وتوجيهاته المستمرة لتعزيز دور "صندوق تحيا مصر" باعتباره مكملا لجهود الدولة المتعددة فى تحقيق التنمية الشاملة خاصة ونحن ننطلق فـى جمهورية جـديـدة إلى حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتـحـسـين حـيـاتـهـم ومــســتــوى معيشتهم وتنمية قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وهذا يتم بالشراكة مـع جميع الأجـهـزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المــدنــى والـقـطـاع الــخــاص خـلال خريطة انتشار جغرافى واسعة تمد يدها بالمساعدات الاجتماعية التنموية فى أنحاء الـوطـن.. ومـن أجـل استمرار الصندوق فى رسالته فى خدمة المواطنين.
 

 

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