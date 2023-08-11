طريقة عمل الجلاش.. الحلو والحادق

طريقة عمل الجلاش من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات وربات المنزل، وتختلف طريقة عمل الجلاش من شيف لآخر وهناك العديد من الوصفات التي يمكنك إعدادهها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

تتميز طريقة عمل الجلاش بأن يمكنك تطبيقها بالعديد من الطرق المختلفة سواء الحادق أو الحلو، فنكشف لكم من خلال السطور التالية مجموعة من الوصفات المتنوعة لـ طريقة عمل الجلاش.



طريقة عمل الجلاش الحلو

الجلاش الحلو من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي شرائه من المحلات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجلاش الحلو فينا يلي….

مقادير الجلاش الحلو

لفة جلاش

سمنة ذائبة

سيرب متوسط

(السيرب)

كيلو سكر

3\4لتر ماء

عصير ليمونة

(الحشوة)

كريم شانتي مخفوق

باستري كريم مخفوق

طريقة تحضير الجلاش الحلو

نفرد طبقات الجلاش وندهن بين كل طبقة والأخرى بالسمنة ثم نقطعها بالقطاعة بأشكال مختلفة حسب الرغبة ثم نضعها على صاج مدهون بالسمنة وندخلها الفرن حتى تمام النضج وبعد خروج الجلاش من الفرن نسقيه بالسيرب ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نفتح طبقات الجلاش ونحشي بالكريم شانتي أو بالباستري الكريم ثم يزين بالفستق المجروش ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل السيرب)

في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب ثم نضيف عصير الليمون ونقلب حتى يتكون السيرب

طريقة عمل الجلاش الحلو



طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو



الجلاش الحلو بدون حشو من الوصفات والطرق الأقتصادية الي يمكنك تطبيقها في البيت، وعلى الرغم من أنه لا يحتاج العديد من الخامات و المكونات فيتمتع بمذاق شهي ولايقاوم.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل الجلاش الحلو فيما يلي...

مقادير الجلاش الحلو بدون حشو

لفة جلاش

كوب سمنة ذائبة

سكر بودر

طريقة تحضير الجلاش الحلو بدون حشو

نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالسمنة ثم نطبقها على بعض ثم نضعها في طاسة ساخنة على النار حتى يتحمر الجلاش من الجانبين ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نضعه في طبق التقديم ونرش عليه سكر بودر ويمكن أن نضيف عليه حليب "حسب الرغبة" ويقدم وصحتين وهنا.

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو



طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحمة المفرومة من الأطباق الجانبية التي تتمتع بمذاق مختلف و شهي عن الأكلات الأخرى، لذا قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.



مقادير الجلاش باللحمة المفرومة

لفة جلاش

نصف كيلو لحمة مفرومة

(خليط التوريق والدهن)

كوب سمنة ذائبة

كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة

في صينية مدهونة بالسمنة نضع طبقة من الجلاش وندهنها بخليط التوريق والدهن ثم نضع طبقة أخرى من الجلاش وندهنها بخليط التوريق والدهن ونكرر حتى الإنتهاء من نصف الصينية ثم نضع اللحمة المفرومة المعصجة ثم نضع طبقة من الجلاش وندهنها بخليط التوريق والدهن ونكرر حتى الإنتهاء من باقي الصينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة من 180 – 200 حتى تمام النضج ثم يقدم الجلاش وصحتين وهنا

(لعمل خليط التوريق والدهن)

في حلة على النار نضع كل المكونات ونخلط جيداً ثم نترك الخليط حتى يدفأ قليلاً