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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. هبوط طائرة على طريق عمومي في بريطانيا

طائرة تهبط على طريق
طائرة تهبط على طريق عمومي ببريطانيا

 اضطرت طائرة للهبوط اضطراريا على الطريق السريع A40 في شلتنهام ، جلوسيسترشاير.

وحسب صحيفة "ديلي ستار "أُجبرت الطائرة الخفيفة على الهبوط على الطريق المزدوج خلال ساعة الذروة هذا المساء (الخميس 10 أغسطس) قبل الساعة 6 مساءً بقليل.

طلبت شرطة جلوسيسترشاير من الناس تجنب المنطقة.  

طائرة تهبط على طريق عمومي ببريطانيا


وأكدت القوة أنها أرسلت ضباطًا إلى مكان الحادث ، وحضرت أيضًا خدمات الإسعاف والإطفاء

وشوهد أشخاص يغادرون الطائرة ويصلون إلى بر الأمان، حيث لم يصب أحد ولم تصطدم الطائرة بأي سيارات.

تُظهر الصور من المشهد طائرة خفيفة صفراء اللون في المحمية المركزية A40 Golden Valley Bypass ، بالقرب من مطار Gloucestershire بين Gloucester و Cheltenham.

طائرة الهبوط اضطراريا الطريق شرطة

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