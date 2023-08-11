شاهد .. هبوط طائرة على طريق عمومي في بريطانيا

اضطرت طائرة للهبوط اضطراريا على الطريق السريع A40 في شلتنهام ، جلوسيسترشاير.

وحسب صحيفة "ديلي ستار "أُجبرت الطائرة الخفيفة على الهبوط على الطريق المزدوج خلال ساعة الذروة هذا المساء (الخميس 10 أغسطس) قبل الساعة 6 مساءً بقليل.

طلبت شرطة جلوسيسترشاير من الناس تجنب المنطقة.

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وأكدت القوة أنها أرسلت ضباطًا إلى مكان الحادث ، وحضرت أيضًا خدمات الإسعاف والإطفاء

وشوهد أشخاص يغادرون الطائرة ويصلون إلى بر الأمان، حيث لم يصب أحد ولم تصطدم الطائرة بأي سيارات.

تُظهر الصور من المشهد طائرة خفيفة صفراء اللون في المحمية المركزية A40 Golden Valley Bypass ، بالقرب من مطار Gloucestershire بين Gloucester و Cheltenham.