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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من تناول هذا السمك.. فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل

خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

تداول رواد السوشيال ميديا صورة غريبة لهيكل سمك فيه تشوهات، حيث ظهرت بها العديد من التشوهات مما أثار حالة من الدهشة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

علقت الدكتورة شيرين ذكي مفتش الطب البيطري بمحافظة الجيزة والمتحدثه الإعلامية لنقابة البيطريين، على صورة تشوهات السمك قائلة:"نتكلم دلوقتي عن البوست الي انتشر لصورة السمكة دي الي نشرناها منذ قليل..هل فعلا ممكن تحدث تشوهات في هيكل الأسماك ؟؟؟.

إنجي علي ترتدي فستانا مثيرا للجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت المذيعة إنجي علي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

روج عدد كبير من المشاهير حول العالم لأهمية وضرورة الاستحمام بالثلج، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي.

الاستحمام بالثلج  هو شكل من أشكال العلاج بالتبريد ، والذي يتضمن استخدام الماء البارد لعلاج العديد من المشكلات، على الرغم من أن هذه التقنية أصبحت شائعة مرة أخرى في السنوات الأخيرة ، إلا أنها ليست جديدة، استخدم الأشخاص الغمر في الماء البارد من أجل الصحة والعافية منذ عدة قرون.

بعد أزمة الرجالة الخرفان| 10 إطلالات لـ رضوى الشربيني عقب عودتها للشاشة

عادة الإعلامية رضوى الشربيني من جديد لتقديم برنامجها الشهير هي وبس المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وذلك بعد إجازتها الصيفية.

وقد أثارت رضوى الشربيني حالة من الجدل قبل إجازتها الصيفية، وذلك بسبب منشورها :"مش فاهمه ليه البنات مش بتحب تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه."

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل خطوبة نجل الإعلامي الكبير عمرو أديب وسط حضور الأهل و مجموعة من الأقارب والأصدقاء.

 

فستان خطيبة نجل عمرو أديب رضوي الشربيني الأستحمام بالثلج انجي علي تحذير عاجل من تناول هذا السمك

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