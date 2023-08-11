الصين تكشف تفاصيل عملية تجسس مواطن لصالح المخابرات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من كشف عملية "تجسس" أحد المواطنين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، مسلطة الضوء على "مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج".

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشرت الوزارة بياناً ذكرت فيه أن عميلا للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن، ولقبه تشينج، والذي كان يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة تشينج إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنه خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة «وثيقة» بين الاثنين.

وورد في البيان أن عميل المخابرات الأمريكية، بعد النجاح في "زعزعة" مواقف تشينج السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني.

ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.

وبحسب البيان، فإن تشينج ولد في عام 1971 وإن عميل المخابرات الأمريكية يدعى «سيث».

وأشارت بكين إلى أنه تبين أن تشينج وقع اتفاقا للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريبا قبل عودته إلى الصين.

وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل المعلومات.

وتابعت أن تشينج قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى الصين معلومات مخابراتية "مهمة"، وتلقى أموالا مقابل ذلك.

ووفق البيان، تم اتخاذ إجراءات قسرية ضد تشينغ وهو ما يعني عادة الاحتجاز.

