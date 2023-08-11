انتقاد لاذع من منسقة الأمم المتحدة بأوكرانيا لروسيا بشأن قصف فندق زابوريجيه

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ، دينيس براون ، إنها شعرت بالذهول من الهجوم الروسي على فندق في زابوريجيه الذي كان يستخدم كقاعدة رئيسية لموظفي الأمم المتحدة وأعضاء المنظمات الإنسانية الأخرى.

وقالت براون في بيان " أشعر بالفزع من الأنباء التي تفيد بأن فندقًا يستخدمه بشكل متكرر موظفو الأمم المتحدة وزملاؤنا من المنظمات غير الحكومية التي تدعم الأشخاص المتضررين من الحرب قد تعرض لضربات روسية في زابوريجيه ، ووصفته بأنه غير مقبول على الإطلاق"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.



وأوضحت براون إنها وزملاؤها أقاموا في الفندق خلال زياراتهم السابقة إلى المنطقة. وأضافت أن الفندق كان بمثابة قاعدة للأمم المتحدة لعملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول العام الماضي.

وقال براون: "إن عدد الهجمات العشوائية التي أصابت البنية التحتية المدنية وقتل وجرح مدنيين وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها - هذه الهجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي".



ودعت روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والوقف الفوري للهجمات العشوائية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الفندق كان أيضًا موقعًا لمعسكر نهاري للأطفال أنهى عملياته اليومية قبل حوالي ساعة من الهجوم الروسي.

وقصفت صواريخ روسية الفندق ، الخميس ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين ، بينهم أربعة أطفال.