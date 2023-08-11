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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للأطفال.. هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

للأطفال..هذا الجهاز
للأطفال..هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

كاد جهاز يشتهر استخدامه للأطفال في التسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا لولا أن أدركت الأم ما يحدث في الوقت المناسب. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اشترت شانون ماكبيس، 31 عاما، هذا الجهاز قبل أسبوعين من واحد من أشهر المتاجر الإلكترونية. 

وقالت الأم البريطانية إنها بينما تخبز الكعك بدأت شاشة جهاز المراقبة الخاص بطفلتها في إصدار صوت غريب وأدخنة داخل المنزل الواقع بولاية وارويكشاير. 

على الفور، اتجهت الأم إلى غرفة أطفالها حيث كانت ابنتها بوني البالغة من العمر عاما واحدا نائمة وكذلك ابنها جوي ،البالغ من العمر ثلاثة أعوام.

جهاز مراقبة الأطفال 

وبينما تقوم الأم على إخراج أطفالها من الغرفة، قامت جدتهم كارمن، 51 عاما بلف جهاز المراقبة، وإلقاه خارج المنزل.

وأشارت الأم في حديثها عن التجربة المروعة: "وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، أي: بعد أسبوعين فقط من شراء الجهاز من الإنترنت بنحو 51 دولارا.


واختتمت الأم في رسالتها التحذيرية: “لو انفجر الجهاز ونحن نائمون، كانت النتيجة لتكون مأساوية”. 

من جانبها، أنكرت الشركة المصنعة الأمر عارضة استرداد الأموال بالنسبة للأم. 
 

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جهاز مراقبة أطفال 
جهاز مراقبة أطفال 
جهاز مراقبة أطفال 
العائلة 



 

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