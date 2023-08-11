سننمو أسرع من ألمانيا وفرنسا.. بريطانيا تعلن بدء جني ثمار جهودها لمكافحة التضخم

أعلن وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الجمعة، أن الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال هانت إن جهود الحكومة لمحاربة التضخم بدأت تؤثر، وجاء ذلك في معرض تعليقه على إصدار بيانات تظهر نموا غير متوقعا في الربع الثاني.

وتابع الوزير البريطاني في بيان: "بدأت الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم أن تؤثي بثمارها، مما يعني اننا نضع الأسس القوية اللازمة لتنمية الاقتصاد".

وأضاف: "إذا التزمنا بخطتنا فسننمو بشكل أسرع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

