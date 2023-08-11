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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

ماذا يحدث للجسم
ماذا يحدث للجسم عند الأستحمام بالثلج؟

روج عدد كبير من المشاهير حول العالم لأهمية وضرورة الاستحمام بالثلج، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي.

الاستحمام بالثلج  هو شكل من أشكال العلاج بالتبريد ، والذي يتضمن استخدام الماء البارد لعلاج العديد من المشكلات، على الرغم من أن هذه التقنية أصبحت شائعة مرة أخرى في السنوات الأخيرة ، إلا أنها ليست جديدة، استخدم الأشخاص الغمر في الماء البارد من أجل الصحة والعافية منذ عدة قرون.

قد لا يبدو الاستحمام بالثلج  جذابًا للجميع، لكن هذه الممارسة قد تدعم صحتك الجسدية والعقلية، ومع ذلك ، لا تقفز إلى حمام بارد بحثًا عن علاج شامل، وذلك وفق تحذير كثير من الأبحاث الخاصة بفوائد الاستحمام بالثلج.

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ما هي فوائد الاستحمام بالثلج؟
الحمامات الجليدية والتي تتضمن التعرض لفترة وجيزة لدرجات حرارة منخفضة للغاية،  عادة ما تكون من 5 إلى 10 دقائق ، ويستخدم محبو هذه الطريقة الحمامات المثلجة لعلاج وجع العضلات والتوتر وغير ذلك.

اكتشف  الفوائد المزعومة للحمامات الجليدية 

- يقلل الالتهاب والتورم

عندما تأخذ حمامًا جليديًا ، تؤدي درجة الحرارة الباردة إلى تضييق الأوعية الدموية، هذا يقلل من تدفق الدم إلى عضلاتك ، مما قد يقلل من الالتهاب والتورم، وتشير الأبحاث إلى أن تقنية العلاج بالماء  البارد تقلل من التهاب ما بعد التمرين بشكل أفضل من الطرق الأخرى مثل الجوارب الضاغطة.

-يخفف من آلام العضلات
قد يساعد الدخول في حمام بارد في تخفيف آلام العضلات، العلماء ليسوا متأكدين بالضبط كيف يعمل. لكن التهاب أقل وإشارات عصبية أبطأ قد يعني ألمًا أقل، يمكن أن يقلل الماء البارد أيضًا من إدراكك للألم أو مدى الألم الذي تشعر به.

وهذا يفسر سبب اكتشاف المراجعة المنهجية أن حمامات الثلج تقلل من آلام العضلات المتأخرة (DOMS) بعد التمرين،  لكن الدراسات كانت منخفضة الجودة، وأفضل طريقة لأخذ حمام جليدي لتهدئة العضلات المؤلمة - بما في ذلك درجة حرارة الماء المثالية ، ومدتها ، وتكرارها - غير واضحة.

تشير الدلائل إلى أن حمامات الثلج قد تخفف أيضًا من الألم الناتج عن الأمراض المزمنة، وهذا يشمل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والنقرس ، والألم العضلي الليفي، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث عن حمامات الثلج للألم المزمن والآثار الجانبية المحتملة على المدى الطويل.

- يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية
ربما تكون إحدى الفوائد الأكثر وضوحًا هي أن حمامات الثلج يمكن أن تساعدك على التهدئة عندما ترتفع درجة حرارتك، وجدت إحدى الدراسات أن النقع في الماء البارد لأقل من 10 دقائق بقليل يقلل من درجة حرارة الجسم الأساسية بعد التمرين، يمكن أن يساعدك التبريد بعد التعرق على تجنب ضربة الشمس والإجهاد الحراري.

-يحسن الصحة العقلية
قد تكون حمامات الثلج مفيدة لصحتك العقلية أيضًا، وجدت دراسة صغيرة أن أخذ حمام جليدي لمدة 20 دقيقة 4 أيام في الأسبوع يحسن نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابين بالنقرس، كان لديهم حركة أفضل للمفاصل وقليل من التوتر والقلق والاكتئاب، يعتقد العلماء أن تعريض جسمك للماء البارد يؤدي إلى استجابة الإجهاد وينشط الجهاز العصبي، يمكن أن تحسن هذه التغييرات حالتك المزاجية وتساعدك على التكيف مع التوتر بمرور الوقت.

المصدر: goodrx

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