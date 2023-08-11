صحف الإمارات| إطلاق نار على سيارة وزير الدفاع اللبناني.. حريق قرب منزل بوتين.. زلزال قوي يضرب اليابان.. الجفاف والحرارة في العراق «إنذار» للعالم

مساعد ترامب ينفي التهم الموجهة إليه في قضية إخفاء وثائق سرية

53 قتيلاً في حرائق هاواي المروعة

«إيكواس»: الأولوية للدبلوماسية في النيجر

بلينكن: أمريكا تدعم إكواس وتتخوف بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول

أوكرانيا تتحدى بفتح ممر إنساني للسفن في البحر الأسود

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قدم أمس واجب العزاء إلى عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة الذيد في إمارة الشارقة.



وقالت صحيفة الاتحاد إن القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس حثت جميع الإماراتيين في جزيرة ماوي في هاواي على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة.

وأضافت، من المهم الابتعاد عن المناطق المتضررة من الحرائق واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية، وفي حالة حدوث أي طارئ ، يرجى الاتصال برقم الطوارئ المقدم: +13105516534.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم لقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، وجرى بحث العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتونس، والفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التونسي، وتمنياتهم لبلاده وللشعب التونسي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.



أشارت صحيفة الخليج إلى تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو إنذار للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يُعدّ من أكثر البلدان تعرّضاً لبعض آثار التغير المناخي، فيما لقي 36 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء حرائق غابات لا تزال مشتعلة في ولاية هاواي الأمريكية، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاواي منطقة كوارث، في حين ضربت العاصفة المدارية «خانون» كوريا الجنوبية، وتسبّبت في إجلاء أكثر من 14 ألف شخص.



قالت صحيفة البيان إن سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، تعرضت لإطلاق نار في منطقة الحازمية أمس، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، في حين تدخل الجيش اللبناني لنزع فتيل توتر في أعقاب اشتباكات دامية بين السكان وأعضاء في «حزب الله» في قرية الكحالة، بينما فرضت بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، عقوبات على الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة وآخرين.



أفادت صحيفة الاتحاد بقتل القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، فلسطينياً خلال عملية نفذتها في منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب مستوطن بجروح خطيرة جراء عملية طعن، في مستوطنة بتاح تكفا في تل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، في حين واصلت القوات الإسرائيلية حملات المداهمة والاعتقال وسط اشتباكات ومواجهات في الضفة.

دوليا، قالت صحيفة البيان إن القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في أبوجا حملت، أمس الخميس، قادة الانقلاب في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس المحتجز محمد بازوم، مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بكافة الخيارات، بما فيها التدخل العسكري، مع امرها بنشر القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور، في حين هدد قادة الانقلاب في النيجر بقتل الرئيس المعزول محمد بازوم إذا أقدمت دول الجوار على تدخل عسكري.

ودعا البيان الختامي لقمة «إكواس» كل الدول لدعم إعادة الوضع الدستوري في النيجر. وأكد عزم المجموعة إبقاء كل الخيارات على الطاولة للتعامل مع النيجر لحل الأزمة سلمياً بما فيها التدخل العسكري.كما شدد البيان على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم، محملاً قادة الانقلاب مسؤولية سلامته.



كما أوضحت صحيفة الاتحاد اعلان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس أن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه وتؤكد عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري.



وأشارت صحيفة الخليج إلى إعلان أوكرانيا أمس الخميس، عن تشغيل «ممر إنساني» للسماح لعشرات من سفن الشحن، التي تقطعت بها السُبل في موانئها منذ اندلاع الحرب العام الماضي، بالإبحار في البحر الأسود على مسؤوليتها الخاصة، بينما أعلنت روسيا أنها بدأت الإعداد لتسليم شحنات حبوب مجاناً إلى ست دول إفريقية.



وذكرت صحيفة إمارات 24 أن والت نوتا المساعد الشخصي لدونالد ترامب دفع الخميس ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجهت إليه في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.

وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.



أشارت صحيفة البيان إلى ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول يوم الخميس إن حريقاً اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومترات عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.



أفادت صحيفة الخليج بأن 53 شخصاً على الأقلّ لقوا حتفهم في هاواي ودمرت مدينة سياحية في الأرخبيل الأمريكي، ويرجح أن ترتفع الحصيلة نظرًا لروايات السكان التي تحاكي "أفلام الرعب".

وتم نشر الحرس الوطني. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتطال الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار دورا الذي يضرب راهناً منطقة المحيط الهادئ.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" سجلت زلزال بقوة 6.2 درجات – ريختر في اليابان - الساعة 04:14، الموافق 11/08/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان اليوم الجمعة. وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا تحت سطح الأرض.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف أنحاء شمال الصين الى 78 قتيلا على الأقل الجمعة فيما حذرت السلطات من فيضانات جديدة واقتراب عاصفة أخرى من البلاد.

ووصلت حصيلة الوفيات من الفيضانات في مقاطعة خبي الى 29 كما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة بعدما تسببت العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الصيني كإعصار قبل أسبوعين، بهطول أمطار هي الاكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.