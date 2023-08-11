انفجارات قوية تضرب العاصمة الأوكرانية ونداء عاجل للمواطنين

بعد إعلان حالة التأهب..

أفادت وسائل إعلام عالمية بسماع بدوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت السلطات حالة تأهب للغارات الجوية على مستوى البلاد.





ووفقا لوكالة "رويترز" طلب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو ، من السكان البقاء في ملاجئ الغارات الجوية.



وقال مسؤولو مدينة كييف إن الدفاعات الجوية كانت تتصدى.





وأفادت القوات الجوية بأن روسيا أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في منطقة كييف.





وكتب كليتشكو على تطبيق مراسلة "تيليجرام": "انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ". وأشار إلى أن أجزاء من صاروخ أسقط تناثرت على أراضي مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن لم تكن هناك إصابات أوأضرار.





كما أبلغت هيئة الإذاعة التلفزيونية الوطنية سوسبيلن عن انفجارات في المناطق الوسطى والغربية منفينيتسيا وخميلنيتسكي.





وقال مسؤول في خميلنيتسكي إن الدفاعات الجو.