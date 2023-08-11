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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفرق بين التواضع والتذلل في الإسلام.. عالم أزهري يوضح

الشيخ عبدالعزيز النجار،
الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الازهر الشريف

تحدث الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الفرق بين صفة التواضع والتذلل في الإسلام، قائلا إن التذلل مختلف عن التواضع، حيث التذلل لايكون للأشخاص دون الله.

 

وأضاف عبد العزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إن الإسلام حث على التمسك بالأخلاق بمختلف صفاتها، متابعا: التواضع من أفضل وأعلى وأسمى الصفات التي يجب أن يتسم بها الإنسان، وتقربه من الله .

 

وأكمل: التواضع من خصال التقى، وبها يرتفع الإنسان لأعلى الدرجات، مشدد على أن  التواضع يكون لله عز وجل.

 

 واسترسل: من يتعامل مع البشر بصورة متواضعة، ولا يظهر قدرته المادية أو الجسدية، فهو يتحلى بالصفات التي أمرنا بها الله عز وجل ورسوله الكريم.

 

الأزهر التواضع صفة التواضع التذلل الشيخ عبدالعزيز النجار

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