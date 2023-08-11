بيان مشترك من أمريكا و4 دول بشأن أحداث العنف في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من أحداث العنف في أمهرة وأورومو وسقوط ضحايا مدنيين.

ونشرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، بيانا مشتركا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "تشعر حكومات أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بالقلق إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وعدم استقرار".

وأضافت: "نشجع جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعمل معًا لمعالجة القضايا المعقدة بطريقة سلمية".

وأكدت أنه: "يواصل المجتمع الدولي دعم هدف الاستقرار طويل الأمد لجميع الإثيوبيين".

وتصاعدت الأعمال العدائية المستمرة منذ أشهر بين الأمن الإثيوبي وميليشيات فانو وتصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أدى إلى إعلان الحكومة الإثيوبية الطوارئ، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن وصول المساعدات الإنسانية صعب بسبب إغلاق الطرق؛ والاتصال صعب بسبب تعليق الإنترنت، مشيرا إلى أن "النزاعات لها تأثير فوري على صحة الناس ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأنظمة الصحية".

