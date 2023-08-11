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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرائق الغابات.. نداء عاجل من الإمارات لمواطنيها في هاواي الأمريكية

الإمارات
الإمارات

حثت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس، اليوم الجمعة، جميع مواطنيها في جزيرة ماوي في هاواي على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة.

وأضافت القنصلية العامة للإمارات:  من المهم الابتعاد عن المناطق المتضررة من الحرائق واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية.

وأشارت إلى أنه "في حالة حدوث أي طارئ ، يرجى الاتصال برقم الطوارئ المقدم: +13105516534".

وقد أفاد مسؤولون محليون أن حصيلة ضحايا حريق غابات كبير اجتاح بلدة سياحية في هاواي تغذيه رياح عاتية، قد ارتفعت إلى 53 قتيلاً الخميس.

وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط"، مضيفة "وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 53". وأتت النيران على منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي بالكامل وحولته إلى رماد.

 

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