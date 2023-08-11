بدء المرحلة الثانية للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن بدء فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدينة رأس غارب، للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرؤية الرامية إلى تأهيل الكوادر الصحية المؤهلة، وتعزيز القدرات المحلية في مجال التمريض. حيث ستستهدف هذه المدارس الشباب الطموح من أبناء مدينة رأس غارب، الذين حصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسي من نفس المدينة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم استقبال طلبات التقديم وفقًا للإجراءات والشروط المبينة في إعلان المرحلة الأولى، حيث يتطلب الحد الأدنى للتنسيق للقبول في هذه المدارس الـ240 درجة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تشجيع الشباب على تحقيق أحلامهم المهنية والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى.

من جانبها، شددت المديرية على أن هذه الفرصة مقتصرة فقط على الطلبة القاطنين في مدينة رأس غارب، حرصًا على دعم المجتمع المحلي وتمكينه من الاستفادة من هذا التدريب المتخصص.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تطوير القطاع الصحي وضمان توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مستوى الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون في تاريخ محدد، حيث تحث المديرية الشباب الطموحين على التقديم المبكر للاستفادة من هذه الفرصة المميزة في مجال التمريض وتطوير مستقبل واعد في القطاع الصحي.