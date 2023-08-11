إفراج مبكر.. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

كشف أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب أفريقيا أن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، ظهر في سجن إستكورت صباح اليوم، وتم إطلاق سراحه بموجب إفراج مبكر.

وووفقا لوكالة "رويترز"، يأتي الإعلان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته.

وكان القبض على زوما قبل عامين قد أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب أفريقيا أسفرت عن مقتل أكثر من 300.

وصدر حكم بسجن زوما (81 عاما) 15 شهرا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.

وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط بسبب اعتلال صحته.

وينفي الرئيس السابق تهم الفساد المنسوبة إليه.

