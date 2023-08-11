الحق.. خصم 20%؜ على الكتب المدرسية الخارجية بفرعي مكتبة العزيزية

مع اقتراب دخول موسم المدارس تشهد اسواق بيع الكتب الخارجية انتعاش وارتفاع فى الأسعار، الأمر الذي أزعج أولياء الأمور وتسبب فى ازمة لهم ، لذلك نجحت نقابة الصحفيين فى الحصول على خصم 20% على جميع الكتب الخارجية لمختلف المراحل.



نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، وكيل النقابة، في التعاقد مع مكتبات العزيزية، لمنح خصم خاص للزملاء الصحفيين قيمته 20% على جميع الكتب المدرسية الخارجية وذلك بموجب كارنيه النقابة، على أن يُطبق الخصم في فرعي المكتبة بالفجالة ومدينة نصر.

فروع المكتبة:

الفجالة : 16 شارع كامل صدقي.

مدينة نصر : 15 شارع فؤاد بدواني - الحي الثامن.