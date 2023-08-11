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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق.. خصم 20%؜ على الكتب المدرسية الخارجية بفرعي مكتبة العزيزية

صدى البلد

مع اقتراب دخول موسم المدارس تشهد اسواق بيع الكتب الخارجية انتعاش وارتفاع فى الأسعار، الأمر الذي أزعج أولياء الأمور وتسبب فى ازمة لهم ، لذلك نجحت نقابة الصحفيين فى الحصول على خصم 20% على جميع الكتب الخارجية لمختلف المراحل.


نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، وكيل النقابة، في التعاقد مع مكتبات العزيزية، لمنح خصم خاص للزملاء الصحفيين قيمته 20% على جميع الكتب المدرسية الخارجية وذلك بموجب كارنيه النقابة، على أن يُطبق الخصم في فرعي  المكتبة بالفجالة ومدينة نصر.

فروع المكتبة:

الفجالة : 16 شارع كامل صدقي.

مدينة نصر : 15 شارع فؤاد بدواني - الحي الثامن.

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