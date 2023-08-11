أهلي جدة يستضيف الحزم في افتتاح الدوري السعودي

يفتتح فريق أهلي جدة الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، اليوم الجمعة، بمواجهة الحزم في تمام التاسعة مساء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وعاد الأهلي لدوري روشن سريعا، بعد هبوطه لدوري يلو الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



ويطمح أهلي جدة بقيادة صفقاته الجديدة رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وآلان سانت ماكسيمين وفرانك كيسي، في حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، والدخول في المنافسة مبكرا.



وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة تلقت الموافقة الرسمية من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة بحصولها على شهادة الكفاءة المالية بعد استيفاء جميع الشروط.



وأضافت أن مواجهة الأهلي أمام الحزم في افتتاح منافسات الدوري السعودي ستشهد مشاركة جميع لاعبي الفريق الجدد من الأجانب والمحليين وسيبقى قرار مشاركتهم في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية بيد ماتياس يايسله المدرب.



في المقابل، يأمل الحزم في تحقيق مفاجأة بخطف نتيجة إيجابية من الراقي على أرضه ووسط جماهيره.