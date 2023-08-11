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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

71.3 مليار دولار مكاسب البورصات العربية خلال يوليو الماضي

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال تداولات شهر يوليو الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 49 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 14 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية بنحو 20.8 مليار دولار موزعة بواقع 10.95 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و9.85 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأوضحت  نشرة صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 755.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي إلى 766.7 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177.8 مليار دولار إلى 187.7 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 28.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 2.936 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.7 مليار دولار إلى 176.3 مليار دولار رابحاً أكثر من 13.6 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن بورصة الكويت حققت مكاسب بنحو 4.24 مليار دولار وبلغ رأسمالها السوقي 140 مليار دولار، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 2.74 مليار دولار ووصل رأسمالها إلى 63.6 مليار دولار.

ووفق النشرة، حققت بورصة مصر مكاسب سوقية تجاوزت 922 مليون دولار لترتفع رسملتها السوقية إلى 38.4 مليار دولار، وربحت بورصة بيروت 720.7 مليون دولار ووصلت رسملتها إلى 18.4 مليار دولار، فيما ارتفعت بورصة البحرين بنحو 359.7 مليون دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 20.75 مليار دولار، وزادت بورصة دمشق بنحو 339.6 مليون دولار وتجاوز رأسمالها 3 مليارات دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة مسقط وصل إلى 62.04 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وبورصة عمان إلى 24.2 مليار دولار وبورصة مسقط إلى 8.2 مليار دولار وبورصة فلسطين إلى 4.98 مليار دولار.

ولفتت النشرة إلى أن مكاسب البورصات العربية بلغت 71.3 مليار دولار في الشهر الماضي ليرتفع رأسمالها السوقي من 4.379 تريليون دولار في نهاية يونيو إلى 4.45 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي.

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