من داخل حمام السباحة.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، من داخل حمام السباحة.

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورا جديدة.

ظهرت نسرين طافش بفستان فوشيا اتسم بستايل الكب مكشوف الأكتاف والصدر، ومن تصميم نور فتح الله ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

ونسقت مع حقيبة لامعة من تصميم دار أزياء Prada يصل سعرها لـ45 ألف جنيه