يذاع لايف.. تفاصيل حفل أنغام في العلمين الجديدة

تذاع حفل النجمة أنغام في العلمين الجديدة ؛ لايف علي قناة دي ام سي وذلك يوم 18 أغسطس المقبل .



وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.



أنغام:



خصص برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" فقرة خاصة للحديث مع الموسيقار هاني فرحات، حول الموسيقى ومستقبلها.

وتحدث هاني فرحات عن علاقته بالفنانة أنغام، قائلا: " العلاقة بيني وبين أنغام قوية..وأنا وأنغام متربيين مع بعض، ودرسنا نفس المجال، كما أن مشارك في معظم أغانيها".

واسترسل:" أنغام مغنية نفخر بها، ولديها شخصية قوية ورصيد فني كبير.. متابعا:" أنغام ثابتة رغم الألوان الفنية الكثيرة التي ظهرت بعدها".



وأضاف:" أنغام متهزتش وماحاولتش تجرب طرق أخرى غير الموسيقى لمجرد السير مع الموجة"، موضحا: أنغام دقيقة في اختيارها للكلمات والأغاني.