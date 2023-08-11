عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاقه بسبب مسيرة.. قرار عاجل من السلطات الروسية بشأن مطار فنوكوفو

مطار فنوكوفو
مطار فنوكوفو

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن السلطات أعادت فتح مطار فنوكوفو بموسكو اليوم، وإن حركة الطيران به تسير بشكل طبيعي.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت السلطات في وقت سابق من اليوم المجال الجوي فوق المطار، وعلقت جميع الرحلات الجوية بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة.

وقالت خدمة الطوارئ الروسية أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتم تأخير جميع المغادرين والقادمين من الخارج، وفقًا لخدمات الطوارئ ، بينما قال المطار إنه سيتم إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار إحباط الهجوم الإرهابي.

ومن جانبه، أعلن حاكم موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.

وقال سوبيانين على "تلجرام": "جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة. ونتيجة لأعمال الدفاع الجوي، تم القضاء عليها".

وأضاف: "لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر كاراميشيفسكايا. لا توجد أضرار جسيمة، وخدمات الطوارئ في الموقع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

ترشيحاتنا

صفقة تونسية جديدة في الأهلي لـ كرة السلة

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن.. فرص استثمارية ذهبية و9,5 مليون جنيه مساعدات

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ