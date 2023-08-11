بعد إغلاقه بسبب مسيرة.. قرار عاجل من السلطات الروسية بشأن مطار فنوكوفو

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن السلطات أعادت فتح مطار فنوكوفو بموسكو اليوم، وإن حركة الطيران به تسير بشكل طبيعي.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت السلطات في وقت سابق من اليوم المجال الجوي فوق المطار، وعلقت جميع الرحلات الجوية بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة.

وقالت خدمة الطوارئ الروسية أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتم تأخير جميع المغادرين والقادمين من الخارج، وفقًا لخدمات الطوارئ ، بينما قال المطار إنه سيتم إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار إحباط الهجوم الإرهابي.

ومن جانبه، أعلن حاكم موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.

وقال سوبيانين على "تلجرام": "جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة. ونتيجة لأعمال الدفاع الجوي، تم القضاء عليها".

وأضاف: "لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر كاراميشيفسكايا. لا توجد أضرار جسيمة، وخدمات الطوارئ في الموقع".