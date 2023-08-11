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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة.. استكمال إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج

استيراد سيارات
استيراد سيارات

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بعد الإعلان عن ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بسيارات المصريين بالخارج.

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الجمارك تكشف موقف قانون استيراد المصريين بالخارج سيارات.. فيديو

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بدون جمارك.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استكمال إجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، ودخولها إلى أراضي الوطن.

خطوات استكمال اجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج


وتشمل إجراءات استكمال سيارات المصريين بالخارج، مايلي:-

- الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق:

استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة.


السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.


الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

- و تشمل الإجراءات استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.

- استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.

- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي


التسهيلات المقدمة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج


- خفضت الحكومة قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج بنسبة وصلت إلى 70%

- يدفع المواطن 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي يتم تسديدها كوديعة وترجع للمستفيد من المبادرة بعد 5 سنوات.

- مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات، حتي تكون مناسبة لمن يرغب في الشراء بالتقسيط فيصبح بإمكانه إحضارها بعد انتهاء فترة التقسيط

خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 


- تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

- يتم إنشاء حساب ببريدك الإلكتروني.

-- اختر السيارة المراد استيرادها من أيقونة حاسبة الرسوم.

- متابعة تعليمات التحويل البنكي.

- تابع الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية

وكانت وزيرة الهجرة سها جندي قالت إن لديها أخبارا سارة للمشاركين في مبادرة استيراد السيارات من الخارج، خاصة الذين لم يستطيعوا استكمال الإجراءات من خلال التطبيق قبل انتهاء المبادرة.

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الجمارك تكشف موقف قانون استيراد المصريين بالخارج سيارات.. فيديو

txt

بدون جمارك.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وكتبت سها جندي خلال صفحتها على فيسبوك: "هينزل  رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل على التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستيراد السيارة.

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