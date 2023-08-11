حاوية موز.. هولندا تضبط كمية قياسية من المخدرات بأكبر ميناء في أوروبا

أعلنت النيابة العامة الهولندية ضبط أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين داخل حاوية محملة بالموز في ميناء روتردام آتية من الإكوادور، وذلك كأكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وتمت مصادرة المخدرات التي تقدر قيمة إعادة بيعها بـ600 مليون يورو، في 13يوليو، لكن الخبر لم يعلَن عنه من قبل بسبب التحقيقات التي كانت جارية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه "في 13 يوليو الفائت، صادرت الجمارك كمية من المخدرات ضمن أكبر عملية مصادرة تجري في ميناء روتردام".

وأضافت "ضبطت 8064 عبوة من الكوكايين يبلغ وزن الواحدة منها كيلوجراما واحدا، كانت مخبأة في 12 صندوق موز"، مشيرة إلى أنه جرى التخلص من هذه المخدرات.

وأوضحت أن الحاوية وصلت إلى روتردام من بنما.

وقال مدير الجمارك في روتردام بيتر فان بويتنن، في منشور عبر "اكس" (تويتر سابقاً) "نجحنا مرة جديدة (...) في توجيه ضربة كبيرة لتجار المخدرات في الميناء"، واصفاً عملية المصادرة بـ"الهائلة".