عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصل لقرابة 10 آلاف جنيه.. أسعار حفل أحلام في السعودية

احلام
احلام

أعلنت الشركة المنظمة لحفل لفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن اسعار تذاكر حفلها بالسعودية .


تنوعت فئات تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام بين ثلاث فئات، وهي على النحو التالي:

الفئة الأولى Gold بـ 900 ريال سعودي أي تعادل 7،412 جنيهًا.

الفئة الثانية Silver بـ 500 ريال سعودي أي تعادل 4،118 جنيهًا.


الفئة الثالثة Bronze بـ 250 ريال سعودي أي تعادل 2،059 جنيهًا.


تحيي أحلام حفلًا جديدًا في الصالة الرياضية بجامعة القصيم في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، وذلك بقيادة المايسترو وليد فايد، وتعتبر أولى حفلات جولتها بالمملكة.

حفل أحلام

أحيت المطربة أحلام،  حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

 

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام
وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا الفيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.

حفل أحلام احلام حفل أحلام في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

موضوعات متعلقة

شكرًا السعودية.. أول تعليق من محمد رمضان بعد عرض ع الزيرو بالرياض

يذاع لايف.. تفاصيل حفل أنغام في العلمين الجديدة

والدة هنا الزاهد ترسم وشما باسم بناتها.. خاص

بطولة شقيقتها.. سر غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم "البطة الصفرا"

والدة فرح الزاهد وشقيقتها تدعمانها في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

توتا وغادة عادل في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا.. شاهد

تفاصيل حفل مسلم في مهرجان العلمين الجديدة

أخبار الفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه.. وسر انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

ترشيحاتنا

أول تعليق قطري على الصفقة بين إيران وأمريكا

محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ