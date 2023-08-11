تصل لقرابة 10 آلاف جنيه.. أسعار حفل أحلام في السعودية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل لفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن اسعار تذاكر حفلها بالسعودية .



تنوعت فئات تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام بين ثلاث فئات، وهي على النحو التالي:

الفئة الأولى Gold بـ 900 ريال سعودي أي تعادل 7،412 جنيهًا.

الفئة الثانية Silver بـ 500 ريال سعودي أي تعادل 4،118 جنيهًا.



الفئة الثالثة Bronze بـ 250 ريال سعودي أي تعادل 2،059 جنيهًا.



تحيي أحلام حفلًا جديدًا في الصالة الرياضية بجامعة القصيم في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، وذلك بقيادة المايسترو وليد فايد، وتعتبر أولى حفلات جولتها بالمملكة.

حفل أحلام

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا الفيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.