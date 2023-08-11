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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

العثور على رضيعين حديثي الولادة أمام دار مناسبات في قرية التوائم بالإسماعيلية

صدى البلد

عثر أهالي محافظة الإسماعيلية علي رضيعين حديثي الولادة أمام دار مناسبات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد بالعثور على رضيعين حديثي الولادة أمام دار المناسبات و الجمعية الخيرية - البركة أبو عطوة.

ووجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف المصرية، بالتنسيق مع النجدة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه بالرضيعين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على حالتهم الصحية العامة.

يذكر أن قرية أبو عطوة التي عثر عليها الرضيعين يطلق عليها قرية التوائم،  لوصف ظاهرة أثارت اهتمام كثيرين من الباحثين المصريين، الذين حاولوا تفسير النسبة العالية للتوائم بين أهالي قرية «أبو عطوة» التابعة لمحافظة الإسماعيلية، المطلة على قناة السويس بشمال شرق مصر.

إقليم القناة الإسعاف المصرية الإجراءات القانونية اللازمة الدكتور مصعب البدراوي الشبكة الوطنية للسلامة

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