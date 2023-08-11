البرلمان يواجه بث شائعات السوشيال ميديا تشريعيًا .. ونواب : عدم منطقيتها أفقدها تأثيرها| وتوعية المواطن باستمرار ضروري

البرلمان يواجه بث شائعات السوشيال ميديا

برلماني: عدم منطقية الشائعات عبر السوشيال ميديا جعلتها بلا تأثير على المواطن

أول تحرك برلماني.. نائب يواجه بث شائعات عن الأشخاص ورموز المجتمع تشريعيا

هاجم عدد من النواب ظاهرة انتشار شائعات السوشيال ميديا الفترة الاخيرة، لافتين النظر إلى خطورتها وأهمية مواجهتها من أجل عدم إتاحة الفرصة أمام هذه المعلومات الخاطئة للانتشار في المجتمع.

وفي هذا الاطار كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى عن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا لأخبار كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة ، مما يؤثر سلبياً على اسرهم وذلك من خلال ادخال تعديلات على قانون العقوبات.

وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم: للأسف الشديد تم استخدام وسائل السوشيال ميديا أسوأ استخدام فى نشر الاخبار الكاذبة حتى فيما يتعلق باعلانها عن وفاة العديد من رموز المجتمع بصفة عامة ورموز الدين والفن والثقافة بصفة خاصة لعشرات المرات ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب السابق والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وأيضاً كل من الفنانيين الكبيرين الزعيم عادل إمام والقدير حسن يوسف مؤكداً أن الامر يتطلب التدخل التشريعى العاجل والحاسم لتطبيق عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم الخطيرة خاصة أن وزارة الداخلية من خلال التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة علي التوصل لمرتكبي هذه الجرائم.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن شقيقه الفنان هانى رمزى طالته هذه الاخبار الكاذبة والمفبركة عندما أشاروا الى أنه سوف يهاجر الى كندا ويترك مصر لدرجة أن شقيقى الفنان هاني رمزي رد على هذه الإشاعات التي طالته وتحدثت عن هجرته هو وشقيقيه من مصر إلى كندا واستقراره هناك.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة مواجهة مثل هذه الاشعاعات والاكاذيب تشريعياً من خلال وضع عقوبات مشددة للحد من مثل هذه الجرائم التى أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وتسبب فى اثارة البلبلة لدى الاسر المصرية معرباً عن ثقته التامة فى أن غالبية زملائه فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يعلنون تأييدهم التام لمشروع القانون الذى سوف يتقدم به خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب.

وطالب النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة شن حملات إعلامية لتعريف المواطنين بما ينشر من شائعات عبر السوشيال ميديا، لافتا النظر إلى انتشار عدد كبير من الشائعات عبر السوشيال ميديا الفترة الأخيرة سواء حول رموز دينية وفنية او مشروعات قومية تابعة للدولة.

وأكمل هلال في تصريحاته لـ صدى البلد ان عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، لافتا النظر إلى ان دولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانون تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.

ونوه عضو اللجنة التشريعية إلى قانون حرية تداول المعلومات والتي عقد جلسة بشأنه بالحوار الوطني ضمن المحور الاجتماعي، موضحا ان سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة وأداة هامة للقضاء على الشائعات.