عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

روسيا تكشف ما تحتاجه
روسيا تكشف ما تحتاجه أوكرانيا لفتح طريق السلام

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي،  دميتري مدفيديف، أن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام، لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال مدفيديف، في منشور له عبر "تيليجرام"، اليوم الجمعة إن "الذين يعانون في خنادق البلد المقسم" في إشارة إلى أوكرانيا، "لا يحتاجون في الحقيقة إلا للاستسلام، الذي ربما يفتح الطريق أمام السلام. لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام. أمريكا تريد سلطة مطلقة" وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين.

وأوضح مدفيديف أن الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يموتون أثناء الهجوم المضاد، لكن حتى هذا الجهد لن يساعد نظام كييف في البقاء، فإن "جثته يستحيل إحياؤها".

وتعليقا على المساعدات الأمريكية لكييف، والتي وصفها بأنها "عشرات مليارات الدولارات التي لا معنى لها" قال مدفيديف إن "الانتحاريين في الدبابات الغربية المحترقة لن يروا هذه الأموال، لن يروا سوى الموت"، لكن هذه الأموال "مهمة جدا لنخبة كبار السن من الحزب الديمقراطي الأمريكي وخدمه في الاتحاد الأوروبي"، لأن "أسطورة الهجوم المضاد العظيم" تدعم "أسطورة اقتصاد الدولار العظيم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها وغيابها يهز أركان المجتمع

أسامة ربيع: الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة.. فيديو

لبنان.. بيان عاجل من وزير الإعلام يوضح حيثيات إغلاق التليفزيون الرسمي

كارثة.. قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون السبت لبحث "تدخل محتمل" في النيجر

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

خطيب المسجد النبوي: الأسرة هي أساس بناء المجتمع واللبنة الأولى في كيانه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تتخن.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لايت

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من تناول هذا السمك.. فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

فيديو

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ