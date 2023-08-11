محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيلته بـ لعبة الفانتازي في بطولة الدوري الإنجليزي تزامنا مع إفتتاح البطولة بمباراة مانشستر سيتي حامل اللقب وبيرنلي .

وتعد لعبة فانتازي الأشهر في العالم حاليا حيث تشارك الجماهير في توقع أفضل اللاعبين علي مدار الجولة بمختلف الفرق الانجليزية عن طريق شراء اللاعبين وإختيار التشكيل الأمثل لحصد أكبر عدد من النقاط إذا تمكن اللاعبين من التسجيل أو صناعة الأهداف .

وأكد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أنه يلعب فانتازي ويختار نفسه دوما علي رأس التشكيل لأنه يسجل أهداف كثيرة طوال الموسم.

وأوضح صلاح عن إرتفاع سعره في اللعب قائلا : أنا أربح وبالتالي سعري مرتفع والمشاركون يريدوني دوما لذلك عليهم رفع السعر قليلا

وعن شراءه من قبل الجماهير : أنا اسجل أهداف كثيرة وأحقق عدد كبير من النقاط في كل موسم تقريبا

وعن أفضل ثلاث لاعبين في الفانتازي يمنحونه نقاط قال : انا وأليسون حارس مرمي ليفربول واحتار بين روبرتسون وأرنولد

وعن أكثر لاعب يسجل ويصنع في الموسم بالعبة قال محمد صلاح : أنا دوما أسجل كثير ودي بروين أيضا

وأختتم محمد صلاح حديثة عن قائد فريقة في الفانتازي قائلا : أنا القائد طوال الموسم