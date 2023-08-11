إنشاء ممر تجاري تونسي - ليبي إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت تونس وليبيا، اليوم الأحد، عن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي، بالعاصمة تونس أمس.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع ضرورة تطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقاً للمعايير الدولية، حتى يصبح بوابة تجارية لأفريقيا ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي خاصة، مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية أفريقية.



وعبر الجانب الليبي، عن دعمه ملف تونس لمنظمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا، حيث يتضمن الحصول على دعم فني ولوجستي للإسهام في تطوير المعبر والذي يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للزليكاف والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

