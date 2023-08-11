مديرية عمل الوادي الجديد تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية | صور

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور .

جاء ذلك مشاركة مجموعة من الشركات بمقر مشروع أبو طرطور ، وبحضور 76 عاملا من العاملين بتلك الشركات ، تحت عنوان: "سلامتك تهمنا" لتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهتها " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئات العمل بين العاملين بمنشآت المحافظات ، للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل لتوفير مناخ عمل آمن .

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية إلى استكمال مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات للتوعية داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة ، واستعرضت موضوعات الندوة أساليب سلامة وتأمين العاملين بتلك الشركات وتأمين بيئة العمل ، وكذلك شرح أهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية للحفاظ على سلامة العامل ،وعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحي ، كما تم الرد على استفسارات وتساؤلات جميع المشاركين حول تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة .

وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة عقدت تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، وبإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، ومنوهاً إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت.