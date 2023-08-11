كييف: روسيا استهدفت الطيارين الأوكرانيين الذين يستعدون للتدريب على "إف 16"

أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف الطيارين الأوكرانيين الذين كانوا يستعدون لخوض التدريبات على طائرات "إف 16"، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشف اليوم الجمعة في تقرير لها، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16 الأمريكية، يواجه صعوبات تصل إلى حد الفشل بسبب إصرار كييف على تسلم المقاتلات في أسرع وقت ممكن بينما الطيارين لن يتموا تدريبهم قبل صيف العام المقبل 2024.

وتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن رفضه بإرسال مقاتلا إف 16 إلى أوكرانيا، وأعلن موافقته في مايو الماضي ودعم فكرة تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات، كما دعم قيام الدول الحليفة بتزويد كييف بتلك الطائرات، وتطوعت الدنمارك وهولندا لقيادة جهود التدريب، الأمر الذي أجج الآمال بين المسئولين في كييف بأن الطائرات ستدافع عن المجال الجوي الأوكراني في وقت مبكر من الشهر المقبل.