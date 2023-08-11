كارثة.. قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون السبت لبحث "تدخل محتمل" في النيجر

قال مسؤول بالحكومة النيجيرية، اليوم الجمعة، إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا، السبت، لـ"وضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر".

جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، تحسباً لتدخل عسكري محتمل في النيجر، حسبما نقلت رويترز.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر.

وكان قد أكد الاتحاد الإفريقي ،اليوم الجمعة، على دعمه لقرارات مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر.

ودعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري المنقلب في النيجر إلى التوقف فورا عن التصعيد في البلاد.

كما دعا الاتحاد الإفريقي أيضاً المجتمع الدولي للحفاظ على حياة الرئيس بازوم في النيجر.