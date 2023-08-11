إثيوبيا تدعو لتكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي

استضافت أديس أبابا، اليوم الجمعة مؤتمرا بين مسئولين أمنيين من إثيوبيا والصومال وكينيا وسيشل، لبحث تكثيف التعاون لمنع ومكافحة تهديدات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود في القرن الأفريقي.

وقال نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي تازير جبر إيجزيبر، إن تعزيز المشاركة أمر ضروري نظرا لأن منطقة شرق إفريقيا مناسبة للإرهابيين، الذين لا يزالون يشكلون تهديدا أمنيا كبيرا.

وأشار المسئول الإثيوبي إلى أن هذه الجماعات بذلت "جهودا دؤوبة" لدعم بعضها البعض ماليا من حيث الأفراد والتدريب والتسهيلات من أجل توسيع "مؤامراتها المدمرة" بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان جهاز المخابرات الإثيوبية، أعلن الثلاثاء الماضي القبض على أكثر من 3000 شخص في إثيوبيا للاشتباه بصلتهم بجماعات إرهابية وغسيل الأموال والفساد وغيرها من العمليات غير القانونية.

وأضاف جهاز المخابرات الإثيوبي أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا نجحت أيضا في إحباط العديد من المؤامرات الإرهابية الموجهة ضد مواطنيها، واعتقلت 165 من حركة الشباب و 121 إرهابيا من داعش.

وتأسست حركة الشباب في الصومال عام 2004 بهدف الإطاحة بحكومة مقديشو وتنشط الجماعة الإرهابية أيضا في إثيوبيا وكينيا.

في الأسبوع الماضي، شهدت مقاطعة لامو شمال شرق كينيا هجمات واسعة النطاق من قبل مسلحي حركة الشباب باستخدام العبوات الناسفة.

وفي الأول من أغسطس نصبت الجماعة الإرهابية كمين في منطقة مويمبيني بمحافظة لامو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، وتعليقا على الهجوم في اليوم التالي، قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي إن جميع الإرهابيين المتورطين في هجوم لامو قد تم تحييدهم من قبل ضباط الأمن.