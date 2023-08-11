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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المحامين : فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة للمحامين،  برئاسة  عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في موقع محكمة النقض، باشتراك سنوي قدره 1500جنيه، ويتم تقديم طلبات الاشتراك لدى النقابات الفرعية، بموجب صورة الكارنيه.

وأوضحت النقابة فى بيان ، يأتي هذا في إطار حرص نقيب المحامين،  على إطلاع المحامين على كل ما هو جديد من الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، لتعينهم في أداء رسالتهم.

نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، التقي المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفقوا على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع جهات اخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للسادة المحامين.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل السادة المحامين.

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

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