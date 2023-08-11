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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: تقرير فورين بوليسي عن مصر مليء بالادعاءات والكذب والتحوير

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

‏قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية أصدرت تقرير عن مصر عنوانه "وعد فاخلف"، وهذا التقرير ملي بالاعتداءات والكذب و"التحوير" والمعلومات الخاطئة التي تصور أن كل الإنجازات التي حدثت في مصر مجرد "شو" سياسي.

 

‏وتابع مصطفى بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، أنهم لم يشاهدوا الإنجازات التي حدثت والطرق والكباري والمصانع والزراعات التي تتم، مضيفا أن هذا التقرير ادعى انه العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة وهذا القى بمزيد من الديون على الشعب المصري لكن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك.

 

 

وأضاف أن العاصمة الإدارية لم تكلف الموازنة العامة مليم واحد وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.

مصطفى بكري فورين بوليسي مصر العاصمة الادارية للقوات المسلحة

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